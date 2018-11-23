Цена биткоина упала до 4,3 тысячи долларов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин продолжает опускаться после преодоления уровня в 5 тысяч долларов, теперь биткоин торгуется на уровне 4,3 тысячи долларов, что соответствует значению начала октября 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.37 мск биткоин снижался на 4,11%, до 4,31 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 3,44% — до 4,366 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 7,88%, до 121,23 доллара, Ripple — на 6,74%, до 0,4075 доллара, Bitcoin Cash — на 9,63%, до 200,46 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 138,93 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 54% всего рынка криптовалют.

"В этой игре по-прежнему очень много людей", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes). Эксперт предполагает, что в краткосрочной перспективе биткоин будет торговаться на уровне 3,5-6,5 тысячи долларов. При этом в январе показатель может опуститься и до 2,5 тысячи долларов, считает аналитик.

В понедельник, 19 ноября, биткоин преодолел психологическую отметку в 5 тысяч долларов. Некоторые аналитики связывали падение с тем, что на прошлой неделе прошел "хардфорк" Bitcoin Cash, то есть разделения ее на две — Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Хардфорки обычно приводят к дестабилизации рынка криптовалют.