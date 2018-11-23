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Экономика

Доходы бюджета Воронежской области на 2018 год выросли на 1,325 млрд рублей

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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы увеличили доходную часть бюджета Воронежской области на 1,325 миллиарда рублей, сократив его дефицит на 1 миллиард рублей, сообщает в пятницу заксобрание.

Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Воронежская областная дума согласовала 23 ноября очередную корректировку главного финансового документа региона. Необходимость внесения поправок в закон была связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета, а также перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами.

"Дополнительные средства пойдут на поддержку воронежских аграриев, формирование комфортной городской среды, развитие общественного транспорта в Воронеже, совершенствование систем здравоохранения и образования, поддержку жилищно-коммунального хозяйства, модернизацию инфраструктуры технопарков, решение ряда социальных вопросов", — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

В результате предлагаемых изменений были уточнены доходы, расходы и дефицит областного бюджета. Доходы областного бюджета в 2018 году увеличились почти на 1,325 миллиарда рублей (при этом налоговые и неналоговые доходы увеличились примерно на 280 миллионов рублей). Расходы бюджета увеличиваются более чем на 325 миллионов рублей. Как отмечает облдума, таким образом, дефицит бюджета уменьшается на 1 миллиард рублей.

По данным заксобрания, дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета составили более 1 миллиарда рублей. Из этих средств дотации в размере 350 миллионов рублей будут направлены на обновление и расширение парка пассажирского транспорта в Воронеже, а дотации в сумме 130 миллионов рублей получат региональные победители всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений на реализацию проектов создания комфортной городской среды.

"Ими стали Острогожск, которому будет направлено 75 миллионов рублей, и Калач, где предстоит освоить на эти цели 55 миллионов рублей", – уточнил Нетёсов.

Из федеральной казны поступили межбюджетные трансферты на сумму около 800 миллионов рублей для возмещения части затрат на уплату процентов по инвесткредитам в агропромышленном комплексе (софинансирование на эти цели из регионального бюджета составило 192 миллиона рублей). Также область получила межбюджетный трансферт в сумме 38,6 миллиона рублей на возмещение затрат по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков. Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов составили 55,2 миллиона рублей.

Воронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Кроме того, за счет увеличения доходов, резервных средств областного бюджета, экономии по расходам на обслуживание госдолга и перераспределения средств увеличились ассигнования ряду департаментов. Так, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области дополнительно получает 229,5 миллиона рублей, из них 141,5 миллиона – в связи с открытием новых школ и ростом численности учеников, 64,6 миллиона рублей направлено на достижение целевых показателей в дошкольном образовании. Дополнительно 15 миллионов рублей направят на обеспечение школьников молочными продуктами в связи с увеличением их числа.

"Региональному департаменту транспорта и автомобильных дорог направлено около 1,2 миллиарда рублей на увеличение ассигнований дорожного фонда Воронежской области. Департамент также получает более 20 миллионов рублей для возмещения части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования", – пояснил Нетёсов.

Председатель регионального парламента отметил, что более 334 миллиона рублей выделено департаменту финансов региона на оказание финансовой помощи бюджету Воронежа. Средства будут направлены на покрытие дефицита городской казны и погашение долгов.

За счет перераспределения средств региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики дополнительно направит почти 33,5 миллиона рублей на переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда и 14 миллионов – в Поворинский район на покупку коммунальной спецтехники. А в департаменте по развитию муниципальных образований области за счет перераспределения средств изыскано 21,5 миллиона рублей на благоустройство мест массового отдыха в сельских районах.

"Нынешние изменения очередной раз показывают: бюджет региона – документ "живой", и даже в конце года он может претерпеть существенные изменения. Главное для нас, что все корректировки происходят в четком соответствии с бюджетным кодексом РФ, а мы имеем возможность не только софинансировать масштабные федеральные средства на развитие региональной экономики и выполнение социальных обязательств, но при этом изыскивать внутренние резервы для дальнейшей реализации проектов, улучшающих все сферы жизни наших сограждан", – резюмировал Нетёсов.

Чернавский мост в Воронеже. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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В ходе заседания депутаты приняли поправки в закон о дорожном фонде области, которые будут способствовать увеличению фонда уже в нынешнем году. Согласно им, 70% средств от штрафов за нарушение правил дорожного движения в 2018 году в регионе, а это 910 миллионов рублей, будут направлены из бюджета в дорожный фонд области.

Кроме того, парламентарии продлили ряд мер соцподдержки. "Это ежемесячная компенсация проезда к месту проведения гемодиализа для людей с почечной недостаточностью, а также денежная компенсация за наем жилья детям-сиротам. Эти меры сохранены на год. Действие регионального маткапитала продлено на три года. На эти три меры из бюджета в 2019 году будет выделено почти 117 миллионов рублей. Также на три года сохранена льгота для воронежских школьников и студентов-очников на проезд электричками (50% оплаты)", – пояснил Нетёсов.

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