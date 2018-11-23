"Нафтогаз" взыскал переплату "Газпрома" за транзит в счет долга

КИЕВ, 23 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз" перечислил 3,8 миллиона долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщила украинская компания.

Осенью "Нафтогаз" уже зачислил на погашение пени 18,3 миллиона долларов переплаты за услуги транзита, которые предоставлялись в августе и сентябре.

В украинской компании пообещали и дальше "зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг "Газпрома" согласно решению Стокгольмского арбитража".

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" в пользу украинской компании 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения на поставку голубого топлива российская сторона должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

В конце мая Киев заявил о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, в июне — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а затем в Великобритании.

При этом в "Газпроме" заявили, что все попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешны.