Эксперт назвал три события, которые могут вернуть цены на нефть к росту

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Три события, два из которых зависят от США, одно — от ОПЕК+, могут вернуть нефтяные цены к росту, прокомментировала РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Цены на нефть могут начать расти в случае, если США потребуют выполнения санкций в отношении Ирана в полной мере — сейчас, после введения послаблений, можно сказать, что санкции провалились. Также на цены может повлиять решение ОПЕК+ о снижении добычи (встреча состоится 5 декабря). Со стороны спроса нефть может быть поддержана прекращением тарифных войн между США и Китаем, что позитивно скажется на экономическом росте", — сказала Грушевенко.

Цена на нефть марки Brent еще летом 2017 года опускалась до 45 долларов за баррель, однако затем началось ее восстановление, во многом благодаря накоплению эффекта от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, и уже весной 2018 года она плотно закрепилась выше отметки в 70 долларов.

А начиная с середины августа Brent практически безостановочно дорожала, прибавив в цене за полтора месяца 16 долларов, или около 23%, и превысив 3 октября уровень в 86 долларов впервые с ноября 2014 года. Триггером этого роста было ожидание вступления в силу в начале ноября санкций США против Ирана, которыми Штаты грозились свести до нуля экспорт нефти из страны. Однако в результате Вашингтон сделал послабления для целого ряда крупных покупателей иранского "черного золота", и рынок окончательно сконцентрировался на факторах, свидетельствующих о возможном переизбытке предложения нефти в мире.

Среди этих факторов важную роль играют опять же США, причем дважды — как крупный производитель нефти, наращивающий добычу, и как инициатор "торговой войны" с Китаем, которая вызывает у инвесторов опасения замедления экономического роста и, соответственно, снижения спроса на нефть. Со своей стороны ОПЕК в ноябрьском докладе допустила переизбыток предложения на нефтяном рынке в 2019 году, однако ее будущие действия пока не определены. Организация и в целом страны ОПЕК+ примут решение, сокращать ли добычу, на встречах в Вене 5-7 декабря.

Пока же нефть дешевеет еще более стремительно, чем дорожала. В пятницу Brent впервые с 3 ноября 2017 года опустилась ниже отметки в 61 доллар за баррель. Таким образом за чуть более полутора месяцев, прошедших с достижения пика 3 октября, она подешевела на 25 долларов, или на 29%.

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