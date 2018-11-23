Эксперт назвал три события, которые могут вернуть цены на нефть к росту

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Три события, два из которых зависят от США, одно — от ОПЕК+, могут вернуть нефтяные цены к росту, прокомментировала РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
Цена на нефть марки Brent еще летом 2017 года опускалась до 45 долларов за баррель, однако затем началось ее восстановление, во многом благодаря накоплению эффекта от сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, и уже весной 2018 года она плотно закрепилась выше отметки в 70 долларов.
А начиная с середины августа Brent практически безостановочно дорожала, прибавив в цене за полтора месяца 16 долларов, или около 23%, и превысив 3 октября уровень в 86 долларов впервые с ноября 2014 года. Триггером этого роста было ожидание вступления в силу в начале ноября санкций США против Ирана, которыми Штаты грозились свести до нуля экспорт нефти из страны. Однако в результате Вашингтон сделал послабления для целого ряда крупных покупателей иранского "черного золота", и рынок окончательно сконцентрировался на факторах, свидетельствующих о возможном переизбытке предложения нефти в мире.
Пока же нефть дешевеет еще более стремительно, чем дорожала. В пятницу Brent впервые с 3 ноября 2017 года опустилась ниже отметки в 61 доллар за баррель. Таким образом за чуть более полутора месяцев, прошедших с достижения пика 3 октября, она подешевела на 25 долларов, или на 29%.
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