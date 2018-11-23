Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
На новый режим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Они не должны иметь работодателя и наемных работников, но могут получать доходы от использования имущества.
Если самозанятые реализуют товары, работы, услуги или имущественные права физическим лицам, ставка налога составит четыре процента. В том случае, если потребителем выступит индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — шесть процентов. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.
На весь десятилетний срок эксперимента вводится запрет на увеличение ставки НПД и уменьшение предельного размера доходов.
Также сенаторы одобрили продление на 2019 год налоговых каникул для некоторых категорий самозанятых граждан (няни, репетиторы, домработницы).
Простая регистрация
При расчете с покупателем приложение формирует чек, который автоматически передается и в налоговый орган. Раз в месяц там будут формировать уведомление на уплату налога.
Плательщик сможет уполномочить банк или оператора электронной площадки уплачивать налог и обмениваться информацией с налоговыми органами.
Ответственность за нарушения
Ответственность предусмотрена и для банка или оператора электронной площадки, которых самозанятый гражданин уполномочит передавать данные. Для них штраф также составит 20% от суммы, но не менее 200 рублей за каждый непереданный расчет.