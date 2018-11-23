Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.

Согласно документам, в 2019–2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых.

На новый режим смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Они не должны иметь работодателя и наемных работников, но могут получать доходы от использования имущества.

Если самозанятые реализуют товары, работы, услуги или имущественные права физическим лицам, ставка налога составит четыре процента. В том случае, если потребителем выступит индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — шесть процентов. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты 13-процентного НДФЛ.

При переходе на НПД нужно будет указать регион ведения деятельности. Если она ведется в нескольких субъектах, то надо будет выбрать один. Менять регион можно только один раз в год.

На весь десятилетний срок эксперимента вводится запрет на увеличение ставки НПД и уменьшение предельного размера доходов.

Также сенаторы одобрили продление на 2019 год налоговых каникул для некоторых категорий самозанятых граждан (няни, репетиторы, домработницы).