Цены на нефть упали до 61,95 доллара за баррель

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром ощутимо снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторов по-прежнему беспокоит риск переизбытка сырья на мировом рынке на фоне роста добычи и запасов в нефтедобывающих странах.

По состоянию на 7.46 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,04% — до 61,95 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,49% — до 53,27 доллара за баррель.

Основным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения, что нефтедобывающие страны добывают сырья больше, чем мир может потребить на фоне перспектив замедления роста мировой экономики.

При этом участники торгов обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна не будет перенасыщать нефтяной рынок поставками, а удовлетворит существующий спрос. Аль-Фалих сообщил, что добыча королевства сейчас находится выше уровня в 10,7 миллиона баррелей в день.

Также инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения добычи нефти ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Трейдер NH Investment & Securities Co. Хон Сунгки (Hong Sungki) сказал агентству Блумберг, что ситуация на рынке нефти может измениться в зависимости от решения ОПЕК+ по добыче.