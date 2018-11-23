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Экономика

Кандидат на вылет: Италия может покинуть ЕС вслед за Великобританией

(обновлено: 08:15 23.11.2018)
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© AP Photo / Salvatore LaportaДемонстрация против жесткой экономической политики и безработицы в Италии. Архивное фотоДемонстрация против жесткой экономической политики и безработицы в Италии. Архивное фото
© AP Photo / Salvatore Laporta

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Очередное заседание Еврокомиссии (ЕК) по итальянскому бюджету завершилось полным провалом для Рима. Теперь страну ожидает так называемая процедура чрезмерного дефицита, а в случае отказа — санкции. Реакция итальянцев не заставила себя долго ждать: большая часть населения готова поддержать выход из Евросоюза ради сохранения курса нового правительства. Приведет ли это к развалу единой Европы и что будет, если Еврокомиссия пойдет на попятную, — в материале РИА Новости.

Язык ультиматумов

Устав от политики жесткой экономии, новое правительство Италии приняло решение увеличить расходы, чтобы наконец запустить рост экономики. В результате бюджет на 2019 год сформирован с дефицитом, выходящим за рамки правил Евросоюза.

"Мы считаем интересы народа важнее экономических обязательств перед Брюсселем и не собираемся делать людей беднее из-за ограничений и требований, которые приняли другие", — подчеркнул один из лидеров правой политической партии "Лига Севера" Лоренцо Фонтана.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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В свою очередь Еврокомиссия отказалась утвердить итальянский бюджет в такой форме, сославшись на то, что чрезмерные траты увеличат итальянский госдолг, который и так без малого 131% ВВП.

Предсказуемый итог: ЕК пригрозила Риму крупным штрафом в размере от 0,2 до 0,5% ВВП, то есть от 3,4 до 8,5 миллиарда евро. Итальянцы, известные горячим темпераментом, за словом в карман не полезли.

"Они хотят наказать нас, но в итоге это принесет больше вреда самому Евросоюзу. Они сошли с ума, если действительно собрались накладывать штраф", — прокомментировал решение Еврокомиссии заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

И добавил, что в случае принятия таких мер против ЕС восстанет 60% населения, — это больше, чем доля британцев, проголосовавших за Brexit.

Правительство Италии оценивает предстоящие структурные реформы в экономике примерно в сто миллиардов евро, 37 миллиардов заложены в бюджет, отвергнутый Еврокомиссией. Рассчитывать, что Рим пойдет на сокращение этой суммы ради выплаты штрафа брюссельским чиновникам, не приходится.

Не зная меры

Женщина на одной из улиц Бостона во время метели. Архивное фото
© AP Photo / Michael Dwyer
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Впрочем, сценарий со штрафом — это скорее попытка припугнуть Италию. На деле же, угрожая санкциями, Еврокомиссия надеется, что Рим согласится выполнить положения так называемой процедуры чрезмерного дефицита (ПЧД).

Эта процедура подразумевает, что в период от трех до шести месяцев правительство должно представить план по отказу от бюджетных расходов, отвергнутых Еврокомиссией, включающий детально описанные меры по приведению бюджета в соответствие европейским правилам и дедлайны по их исполнению.

ПЧД уже применялась — в 2009 году к странам Вишеградской группы: Венгрии, Польше, Чехии и Словакии.

Тогда под угрозой санкций Брюссель вынудил провести консолидацию бюджета и сократить дефицит до приемлемого уровня: с 7,8 до 2,7% у Словакии, с 7,3 до 2,6% у Польши, с 4,1 до 1,9% у Чехии и с 4,5 до 2,6% у Венгрии.

В Венгрии это негативно сказалось на здравоохранении и пенсионных отчислениях (изменение системы индексации и отмена 13-й пенсии), также были отменены жилищные и урезаны сельскохозяйственные субсидии. В Польше упразднили ранний выход на пенсию, а пенсионный возраст повысили до 67 лет. В Чехии заморозили социальные выплаты и пособия, в Словакии — снизили сельскохозяйственные субсидии и реформировали распределительную часть пенсии.

Помимо этого, во всех странах ужесточили прямые и косвенные налоги. НДС в Венгрии и Чехии увеличили на 2%, в Польше и Словакии — на 1%. Также везде выросли акцизы, а в Чехии в два раза подняли налог на недвижимость.

© AFP 2018 / Alberto PizzoliМужчина в костюме центуриона в Риме
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Мужчина в костюме центуриона в Риме

Однако Италия — третья экономика Европы, и Рим не готов демонстрировать такую же покорность, как периферийные страны. Хотя премьер-министр Джузеппе Конте формально заявил, что рассчитывает на конструктивный обмен мнениями с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером (встреча состоится в субботу), правительство не намерено отказываться от повышения пенсий и пособий по безработице.

При этом планируется снизить налоги и сборы для бизнеса, поскольку в некоторых городах отчисления в бюджет отнимают у предприятий до 70% прибыли. В результате у предпринимателей просто не остается денег на модернизацию и развитие производства. В этих условиях кажется, что Италии действительно проще покинуть Евросоюз, чем следовать предписаниям Брюсселя.

Принцип домино

Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
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В случае отказа Рима от процедуры чрезмерного дефицита, ЕК будет вынуждена запустить голосование по введению санкций. Надеяться, что весь "европейский концерт" единогласно поддержит эти меры, не приходится,— в ЕС многие искренне сочувствуют Италии.

Европейский Пакт стабильности не первый год нарушают Франция, Испания и Португалия, не выполняя нормы максимально допустимого соотношения госдолга и ВВП — 60%. Во Франции и Испании этот показатель — порядка 100%, в Португалии — вообще 125%.

Так что, вероятнее всего, санкции против Италии не введут, и это сильно ослабит влияние Брюсселя, послужив примером для других проблемных стран. Если же национальные правительства решатся на независимую бюджетную политику, Евросоюз останется чисто политическим объединением, а экономика Строго света пойдет вразнос.

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