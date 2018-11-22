Сбербанк стал самой дорогой российской компанией

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

К моменту закрытия торгов обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, а привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Таким образом, капитализация компании достигла 4,47 триллиона рублей.

Акции Роснефти, в свою очередь, к закрытию торгов упали на 0,18% — до 411,1 рубля, капитализация снизилась до 4,36 триллиона рублей. Третьей компанией по капитализации стал "Лукойл" с показателем 3,6 триллиона рублей. "Роснефть" опережала Сбербанк в списке самых дорогих компаний России с августа.

Сбербанк 15 ноября уже догонял "Роснефть" по капитализации, которая тогда также опустилась ниже 5 триллионов рублей.

"Роснефть", в свою очередь, 4 ноября поставила рекорд по капитализации, которая достигла в этот день 5,541 триллиона рублей. Однако снижение нефтяных котировок привело к коррекции вниз цены акций компании.