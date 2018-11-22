МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство России внесло в список стратегических товаров руды и концентраты драгоценных металлов, а также отходы и лом из них.

"Дополнить (перечень стратегических товаров — ред.) позицией следующего содержания: "2616 Руды и концентраты драгоценных металлов"… "7112 Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов", — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 20 ноября.

Стратегический перечень включает в себя существенно важную для внутреннего рынка Российской Федерации продукцию, в отношении которой в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Он был первоначально утвержден кабмином в декабре 2007 года.