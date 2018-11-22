МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ограничительные меры, принятые странами "Большой двадцатки" с середины мая по середину октября текущего года, затрагивают международную торговлю объемом более чем в 480 миллиардов долларов в год, сообщила Всемирная торговая организация в своем регулярном мониторинговом отчете.

Отмечается, что эта сумма в шесть раз больше, чем в предыдущем отчете, и самая большая с 2012 года, когда этот показатель был впервые рассчитан.

"Данный отчет дает первое представление о мерах по ограничению торговли, которые были введены в течение последних месяцев на мировой торговый оборот в более чем 480 миллиардов долларов", — приводятся в сообщении организации слова генерального директора Роберто Азеведо. По его мнению, эти данные должны вызвать серьезную озабоченность у правительств "Большой двадцатки" (G20) и всего международного сообщества.

ВТО подсчитала, что в общей сложности было наложено 40 ограничительных мер, включающих в себя повышенные торговые пошлины, запреты на ввоз определенной продукции и экспортные сборы.

"Это в среднем представляет собой восемь ограничительных мер в месяц против почти шести мер в месяц в прошлый отчетный период — с середины октября 2017 года по середину мая 2018 года", — уточняет организация.