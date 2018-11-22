Россия обсудит на G20 торговлю и цифровую экономику

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия намерена обсудить на саммите G20 в Буэнос-Айресе развитие цифровой экономики и международной торговли, ожидается, что президент РФ Владимир Путин озвучит свои предложения по этим темам; в целом, лидеры стран-участниц объединения обсудят текущие вызовы в мировой торговле, развитие цифровой экономики и изменение климата, заявила журналистам на брифинге шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

"Россия едет с намерением, прежде всего, обсудить две ключевые темы – это развитие цифровой экономики и это ситуация в международной торговле. Безусловно, у нас есть предложения, которые президент озвучит на саммите", — сказала Лукаш.

По ее словам, сегодня уже есть проект итоговой декларации саммита, он еще обсуждается и не согласован. Согласование начнется в следующий понедельник в Буэнос-Айресе, добавила Лукаш.

"Первая сессия будет посвящена вопросу состояния мировой экономики и более подробно тому, что называется будущее труда — каким образом будут меняться подходы к системам занятости, образования, профессиональных навыков, связанные с цифровой трансформацией. Здесь также будут затронуты вопросы эффектов как положительных, так и негативных, которые оказывает цифровая экономика, связанные с неравенством, с высвобождением или угрозой высвобождения людей в связи с отсутствием необходимых навыков", — сказала шерпа.

Она отметила, что лидеры выскажутся о том, каким образом адаптировать систему образования к новым реалиям.

На мероприятиях саммита будут обсуждаться и вопросы гендерного равенства, поскольку эта тема проходит стержнем через повестку аргентинского председательства, добавила Лукаш.

Следующее заседание, подчеркнула она, будет посвящено ключевым вопросам "двадцатки" — координация макроэкономической политики и финансового регулирования, реализация реформы в налоговой сфере и вопросы торговли. По словам Лукаш, эти темы объединены в рамках одного заседания, поскольку представляются основными рисками, которые угрожают будущему экономическому росту. В числе таких ключевых рисков выделяются как различные последствия макроэкономической политики в развитых странах, так и непонятное развитие политической ситуации в ряде стран, например, связанное с выходом Великобритании из Евросоюза. "Конечно, эскалация торговых разногласий между странами только усугубляет негативные прогнозы", — сказала она.

Лукаш отметила, что если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то эксперты прогнозируют понижение прогноза роста мирового ВВП в следующие два года с имеющихся 3,7%.

В числе рисков шерпа также отметила рост волатильности на энергетических рынках.

Как сказала Лукаш, 1 декабря состоится третье заседание. Оно посвящено вопросам устойчивого развития и климата. "Здесь также есть острые вопросы, связанные с дальнейшими международными усилиями в сфере изменения климата и реализации Парижского соглашения", — сказала она.

Четвертое заседание будет посвящено инфраструктуре, энергетике и продовольственной безопасности, добавила Лукаш.