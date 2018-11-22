В Оренбуржье в феврале 2019 года запустят молочный комплекс

ОРЕНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. На молочном комплексе в хозяйстве "Северная нива" в Оренбургской области в феврале 2019 года будет запущено производство молока, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, строительство молочного комплекса на 2,8 тысячи голов началось в мае этого года. Инвестором стал крупнейший производитель молока в России ООО "ЭкоНива-АПК".

"В настоящий момент на объекте осуществляется подвод коммуникаций, отсыпка дорог, монтаж трех животноводческих корпусов на тысячу голов каждый, а также строительство крытой площадки для содержания телят, монтаж доильного зала и строительство кормовой площадки", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что к началу декабря поголовье нетелей планируется увеличить до трех тысяч особей.

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