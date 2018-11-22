Филиал Собского рыбоводного завода планируют построить на Ямале

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Филиал Собского рыбоводного завода по выращиванию ценных сиговых пород рыб — муксуна, чира, нельмы планируют построить в Тазовском районе Ямала, сообщил РИА Новости глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Действительно, будет создаваться филиал Собского завода на реке Таз — это наша принципиальная договорённость с компанией "Транснефть" о поддержке экологического многообразия на Ямале. Сейчас идет проектирование совместно с научным сообществом. У нас не так много специалистов в сфере разведения северной рыбы, но они, к счастью, есть, и мы сейчас вместе делаем с ними проект", — сказал Артюхов.

По его словам, на Собском рыбоводном заводе уже получен "очень хороший опыт" искусственного воспроизводства северной рыбы. "На мой взгляд, это лучший проект, самые современные технологии. Но при всём при этом потребовались достаточно долгие усилия для отработки технологии, потому что мы пытаемся воссоздать природу в искусственных условиях. Буквально изменение температуры на полградуса для молодя рыб может быть фатальным, теперь мы знаем как организовать процесс правильно", — отметил Артюхов.

По его словам, у Собского завода есть преимущество — он находится на чистейшей горной реке полярного Урала. "Естественно, экологическая чистота, которую мы сохраняем, позволяет нам реализовывать такие проекты. Надеюсь, в начале следующего года мы получим заключение проектного института по филиалу и приступим к этому проекту. Сумма инвестиций будет определена по итогам проектирования", — заключил глава ЯНАО.

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