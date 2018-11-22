В Госдуме поддержали планы убрать с улиц рекламу пунктов обмена валюты

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещению банками информации о курсах иностранных валют по отношению к рублю, что позволит ему требовать ее размещения внутри уполномоченных банков, а не прямо на улице.

На рассмотрение Думы документ планируется вынести 4 декабря. Сейчас Банк России устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Законопроект предоставляет ЦБ право также устанавливать требования к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к рублю и о кросс-курсах (соотношение между двумя валютами) иностранных валют при совершении таких операций.

Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский напомнил на заседании комитета, что формально валютно-обменные операции должны проводиться в соответствии с действующим законодательством только через уполномоченные банки, которые обеспечивают полную защиту интересов клиентов, в том числе с точки зрения адекватности проводимой операции. Однако, по его словам, на рынке "очень много незаконных точек обмена валюты", которые принадлежат неустановленным физическим лицам.

"В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки. Соответственно, в данном случае недобросовестная конкуренция, не говоря о том, что эти операции незаконные априори. И кроме всего прочего, очень часто в этих незаконных точках обмена валюты граждан попросту обманывают. То есть, их привлекают льготными курсами валютно-обменной операции, а по факту получается так, что граждане денег не получают", — отметил представитель ЦБ.

Например, тот, кто находится в обменном пункте, может скрыться, взяв деньги клиента, либо выдать поддельные деньги, пояснил он. "И это достаточно серьезная проблема", — подчеркнул Ясинский. "Почему до сих пор не удается эту проблему купировать? Потому что эти незаконные точки обмена валюты активно используют внешнюю рекламу, привлекая потребителя с улицы", — пояснил он.

"Поэтому Банк России предлагает усложнить жизнь таким субъектам за счет того, чтобы курсы обмена валют размещались только внутри уполномоченного банка. Чтобы незаконные точки валюты не имели возможности рекламировать свои незаконные услуги и привлекать клиентов", — заключил Ясинский.