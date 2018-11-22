Лавров рассказал об интересе Италии к проектам по доставке российского газа

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Итальянский бизнес заинтересован в участии в проектах по доставке российского газа в Европу, Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Италию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, стратегическим направлением многопланового сотрудничества России и Италии остается энергетика. Он напомнил, что эта тема подробно обсуждалась в ходе переговоров президента Владимира Путина с премьер-министром Джузеппе Конте 24 октября.

"Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Италию, обеспечивая порядка 35% потребностей Италии в "голубом топливе". Итальянский бизнес заинтересован в участии в проектах по доставке российского газа в Европу. Компания "Сайпем" задействована в проекте "Северный поток-2". На корпоративном уровне прорабатываются возможности подключения итальянских компаний к строительству газотранспортной инфраструктуры в рамках "южного маршрута" поставок российского газа в европейские страны", — заявил глава МИД России в интервью итальянскому информагентству Agi.

Он отметил, что договор о транзите российского природного газа через территорию Украины истекает в будущем году.

"Президент Владимир Путин поручил руководству Минэнерго России и "Газпрома" проработать вопрос о его возможном продлении. В Брюсселе в сентябре-октябре состоялись консультации экспертов России, Украины и ЕС. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", — сказал Лавров.

В Москве 24 октября состоялась встреча Путина и премьера Италии Конте с руководителями крупнейших итальянских компаний, в том числе энергетических. По итогам встречи был подписан пакет межкорпоративных документов.