Лавров рассказал об интересе Италии к проектам по доставке российского газа

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Итальянский бизнес заинтересован в участии в проектах по доставке российского газа в Европу, Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Италию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Италию, обеспечивая порядка 35% потребностей Италии в "голубом топливе". Итальянский бизнес заинтересован в участии в проектах по доставке российского газа в Европу. Компания "Сайпем" задействована в проекте "Северный поток-2". На корпоративном уровне прорабатываются возможности подключения итальянских компаний к строительству газотранспортной инфраструктуры в рамках "южного маршрута" поставок российского газа в европейские страны", — заявил глава МИД России в интервью итальянскому информагентству Agi.
Он отметил, что договор о транзите российского природного газа через территорию Украины истекает в будущем году.
В Москве 24 октября состоялась встреча Путина и премьера Италии Конте с руководителями крупнейших итальянских компаний, в том числе энергетических. По итогам встречи был подписан пакет межкорпоративных документов.