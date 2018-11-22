Nissan освободил от должности главу совета директоров Карлоса Гона

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости. Японский автомобильный концерн Nissan в четверг освободил от должности председателя совета директоров Карлоса Гона в связи с его арестом по подозрению в финансовых махинациях, сообщил телеканал NHK.

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры в понедельник задержал Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около пяти миллиардов иен (порядка 44 миллионов долларов).

Как сообщали ранее японские СМИ, Гон покупал дорогостоящую недвижимость за счет компании в Рио-де-Жанейро, Париже, Амстердаме и Бейруте, приобретение которой не было оправдано с точки зрения нужд автоконцерна. Покупку и обустройство квартир Nissan оценивает в несколько миллиардов иен (несколько десятков миллионов долларов). Компания посчитала, что в таком случае Гон был обязан указать их в декларации о доходах, так как использовал средства компании в своих личных целях.

Токийская прокуратура рассматривает возможность возбуждения дела и против автоконцерна Nissan как юридического лица. Основанием для этого может стать постановление о "наказании обеих сторон" в связи с тем, что Гон в течение длительного времени не указывал часть своих доходов и это происходило при активном участии высокопоставленных сотрудников компании. По закону сокрытие доходов грозит тюремным сроком до 10 лет или выплатой штрафа в размере около 100 тысяч долларов или применяются обе эти меры. В случае применения постановления о "наказании обеих сторон" автоконцерн должен будет уплатить около 7 миллионов долларов штрафа.