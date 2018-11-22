Group-IB выявила сотни сайтов-подделок в преддверии "черной пятницы"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Group-IB в преддверии "черной пятницы" выявила несколько сотен сайтов, копирующих известные интернет-магазины, говорится в сообщении компании, занимающейся информационной безопасностью.

Так, эксперты обнаружили более 400 сайтов-клонов популярной торговой интернет-площадки AliExpress, и еще две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины.

По оценке компании, целью подобных мошеннических ресурсов может быть как реализация контрафактных товаров, так и кража денег или данных банковских карт пользователей. "Ущерб для одного покупателя может достигать десятки тысяч рублей. Ежемесячно на один подобный сайт может заходить до 200 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Эксперты рекомендуют покупателям проверять адресную строку магазина каждый раз при переходе со страницы на страницу, а также проверять дату создания сайтов через Whois-сервисы. Также не стоит переходить по ссылкам в публикациях, посвященным скидкам. В компании советуют завести для покупок в интернете отдельную карту и не оставлять ее данные на подозрительных ресурсах.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.