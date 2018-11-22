В РЖД назвали возможных производителей высокоскоростных поездов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости/Прайм. Поезда для российских высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) будут выпускать в РФ, и это могут сделать два предприятия, сообщил первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин.

Сейчас в России нет высокоскоростных железных дорог, но планируется реализация пилотных проектов и создание целой сети таких дорог. Соответственно, для таких ВСМ потребуются специальные поезда с большими скоростями. В России их сейчас не производят, но планируют выпускать для российских ВСМ. Холдинг РЖД представил во вторник концепт первого российского поезда для ВСМ.

"Все, что здесь (в презентации — ред.) представлено, будет производиться в России. Сегодня два возможных предприятия, которые будут производить этот поезд. Первое — "Уральские локомотивы" (СП группы "Синара" и Siemens — ред.) вместе с Siemens, второе — новый завод, который будет построен здесь, в Центральном округе, вместе с нашими китайскими коллегами", — сообщил Мишарин в четверг, выступая на форуме "Транспорт России".

РЖД ранее отмечали, что выпуск поездов для ВСМ обязательно будет локализован в России.

Первым проектом ВСМ в России должна стать Москва-Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей. Ее пилотным участком планируется Москва-Гороховец (Владимирская область) — оценивается в 621,5 миллиарда рублей. При этом сама ВСМ Москва-Казань должна стать частью ещё более масштабного проекта — ВСМ "Евразия" между Китаем и Европой через Россию.