СП будет информировать парламент о реализации нацпроектов, заявил Кудрин

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Счетная палата РФ будет информировать Госдуму и Совет Федерации о реализации национальных проектов и госпрограмм, а также предлагать меры для их выполнения, сообщил на заседании нижней палаты парламента глава контрольного ведомства Алексей Кудрин, отвечая на вопросы депутатов.

Он напомнил, что в стратегии СП уделяется серьезное внимание аудиту, мониторингу и выполнению национальных целей, национальных проектов, госпрограмм. "То есть это станет важным фокусом работы Счетной палаты. Мы вам сюда, в Госдуму и в Совет Федерации будем представлять все наши оценки по всем целям, по всем нацпроектам в режиме непрерывного информирования поквартально, по полугодию о том, как эти цели выполняются, чтобы всегда была полная картина выполнения этих задач", — добавил председатель СП.

"При этом мы будем анализировать методы измерения: адекватно ли мы оцениваем те или иные проблемы через те показатели, которые предложены. Будем предлагать совершенствовать показатели и методы измерения", — продолжил Кудрин. При этом он заметил, что по предыдущим указам президента РФ по некоторым показателям менялись методики измерений несколько раз. "И, в общем, некоторые успешные показатели или результаты связаны, в том числе с изменением методик", — считает глава СП.

"Мы будем об этом говорить, мы будем говорить о факторах, возможностях, которые могут быть скрыты, но мы должны их мобилизовать. То есть, мы будем не только контролировать, мы будем предлагать меры, которые бы позволили выполнить эти национальные цели, национальные проекты. И, в первую очередь, мы будем их направлять в силу того, что мы с вами должны работать, в ваши комитеты, в ваши фракции и готовы будем их обсуждать, даже создать специальные форматы для обсуждения таких вопросов. В этом мы чувствуем свою связь, как парламентский контроль", — резюмировал Кудрин.