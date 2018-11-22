В Роспотребнадзоре рассказали, как не стать жертвой "черной пятницы"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал РИА Новости, какие права покупателей должны соблюдаться во время "черной пятницы".

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов (СР) отметил, что, по его мнению, многие продавцы при проведении "черной пятницы" и других акций вводят покупателей в заблуждение, пользуясь их недостаточной информированностью, в этой связи он направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой заступиться за потребителей, пишет "Парламентская газета".

В ведомстве напомнили, что продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Это значит, что покупатель имеет право в доступной форме получить информацию о товарах и условиях их продажи в рамках проводимой магазином "скидочной" акции.

"Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Только если продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Кроме того, часто условия приобретения потребителем какого-либо товара предусматривают предоставление скидок на последующие покупки, отмечают в Роспотребнадзоре.

"Подобные условия оформляются дисконтной картой. Соответственно, условия ее использования в будущем становятся существенными условиями договора купли-продажи, заключенного ранее. Эти условия должны четко давать представление потребителю, когда и при каких условиях можно этой картой пользоваться", — рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзор отмечает, что покупателю также важно знать, что любой товар, приобретённый по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то, в соответствии законом "О защите прав потребителей", потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки (кроме тех, что входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену).

Если в товаре, приобретенном по акции со скидкой, обнаружен недостаток, потребитель в соответствии законом "О защите прав потребителей" имеет право требовать замены на товар этой же марки (модели), замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены, уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков купленного товара, расторжения договора купли-продажи с возвратом денежных средств.

"Ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора. С обращениями и жалобами потребитель может обратиться в Управление Роспотребенадзора по субъекту Российской Федерации или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора", — добавили в надзорном ведомстве.