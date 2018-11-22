МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские железнодорожники хотели бы продавать билеты на поезда, как авиация, за год вперед, следует из слов гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петра Иванова.

"Хотелось бы продавать (билеты), как авиация, за год вперед, но такой возможности инфраструктура нам пока не предоставляет", — заявил Иванов в интервью газете "Ведомости" на вопрос о том, какие проекты хотелось бы реализовать.

"Мы над этим работаем. Мы — перевозчик, оператор, но мы — неотъемлемая часть нашей материнской компании. Естественно, принимая любые решения, мы исходим из интересов холдинга, чтобы соблюсти баланс пассажирского, грузового движения, обеспечение безопасности движения на инфраструктуре, проведение своевременного ремонта путей и так далее", — добавил он.

РЖД продавали билеты за 45 суток до отправления. С декабря 2016 года компания увеличила глубину продаж билетов до 60, с декабря 2017 года — до 90 дней. РЖД сообщали о планах открыть продажи и за 120 дней.

"Считаю, что очень важным достижением было решение об увеличении глубины продаж проездных документов с 45 дней сначала до 60, а потом до 90 дней до отправления поезда. Мы рассчитываем, что увеличение глубины продаж будет происходить и дальше — до 120 и в перспективе до 180 дней на ряде маршрутов, на которых это возможно", — заявил в интервью Иванов.