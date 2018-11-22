Мосбиржа: иностранные инвесторы не уходят с российского рынка

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Доля иностранных инвесторов на российском рынке не сокращается, несмотря на геополитическую ситуацию, рассказал управляющий директор Московской биржи по денежному рынку Игорь Марич.

"На российском рынке доля иностранных инвесторов не сокращается. Их доля в операциях с российскими акциями составляет 48%, в облигациях — 15%. На срочном рынке их доля за последние пять лет увеличилась с 38% до 47%", — рассказал Марич журналистам на полях форума "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала".

Он подчеркнул, что и американские инвесторы не сократили вложения в российский рынок.

"Недавно мы проводили сессию биржевого форума в Лондоне, в рамках которого общение с глобальными банками показало, что они не видят оттока клиентов и инвестиций из России", — добавил Марич.

В целом, по его словам, российский рынок капитала развивается хорошо.

"Первая половина этого года подарила нам приличные объемы размещения в облигациях Минфина (680 миллиардов рублей), сильно вырос вторичный объем торгов (рост 33% до 3,8 триллионов рублей). С учетом низкой инфляции (3,5%) доходность гособлигаций в районе 8,5%, выглядит очень привлекательно", — сказал Марич.

Он добавил, что российский рынок акций показал в этом году рекордные значения в рублевом индексе Мосбиржи, а по объему операций за десять месяцев уже почти сравнялся с 2017 годом – 9,1 триллиона рублей.