ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Временный порядок ввоза праворульных иномарок на Дальний Восток без установки на них системы "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит снизить конечную стоимость автомобиля для местных жителей, а для страны — получить больше таможенных сборов за счет роста числа ввезенного транспорта, сообщил РИА Новости представитель департамента транспорта Приморского края.

На прошлой неделе на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко премьер-министр Прссмм Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". В среду премьер-министр сообщил, что утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО, согласно которому в течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Одним из положительных результатов отмены обязательной установки системы устройств вызова экстренных оперативных служб на ввозимые в РФ автомобили является снижение конечной стоимости транспортного средства. Затраты на комплекс услуг по установке модуля, выдаче свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства в целом составляют от 35 тысяч рублей до 45 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, также временный порядок позволит снизить социальную напряженность среди местных жителей. Кроме того, это возможность ввоза на Дальний Восток автомобилей, аналоги которых не производят в Таможенном союзе.

"Также это приведет к повышению количества ввозимых транспортных средств, и как следствие — таможенных сборов", — отметил собеседник агентства.

С 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (или ее аналогами для других стран-членов ЕАЭС). В первый месяц после вступления закона в силу на складах таможни Дальнего Востока из-за отсутствия на них систем экстренного реагирования при авариях скопилось почти 800 машин — более половины ввезенных в ДФО автомобилей.

Жители Дальнего Востока писали обращения чиновникам, петиции в интернете и выходили на митинги с требованием, в том числе, отменить введенное правило. В феврале 2017 года количество автомобилей на складах выросло до 1,4 тысячи, при этом таможня отметила спад ввоза иномарок. К середине марта того года таможня Владивостока выдала ПТС владельцам всех задержанных иномарок, ввезенных до 15 февраля. Первая тысяча устройств для установки прибыла во Владивосток 5 апреля 2017 года, но аккредитованные компании начали завышать цены, делом занялась ФАС.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее сообщал, что после 1 июля 2019 года постановка на учет в РФ привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока порядок действий в этом случае не прописан, сейчас же приморцы вынуждены тратить на установку системы от 28 до 33 тысяч рублей, хотя "ЭРА-ГЛОНАСС" зачастую не работает из-за отсутствия связи.