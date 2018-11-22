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Экономика

Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фотоАвтозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Независимым АЗС в России необходима наценка на бензин не менее трех рублей на литр, иначе они будут работать себе в убыток и рискуют закрыться, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По его словам, независимые заправочные станции не влияют на стоимость топлива, а "пляшет" от уже установленных цен. Он отметил, что что независимый сектор устроила бы цена и 30 рублей за литр.
"Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и, конечно, вкладываться в развитие", — сказал Баженов.

Соглашение, достигнутое правительством и нефтяными компаниями на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, означает убыточность независимых АЗС на пять месяцев, считает Баженов. По его мнению, эта договоренность не позволит компаниям работать в "нормальных" условиях и может привести к закрытию многих станций.

Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Учитывая среднее по России установленное значение мелкооптового индикатива, среднероссийская маржинальность до 31 марта 2019 года составит 1,7 рубля за литр. При суточной реализации в десять тысяч литров операционные затраты АЗС составляют порядка трех рублей на литр, и это минимальные операционные затраты. Мы не говорим ни о какой маржинальной наценке, связанной с получением прибыли, развитием бизнеса. Это минимальные операционные затраты", — подчеркнул глава Независимого топливного союза.

Ухудшение качества топлива

В понедельник глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться из-за роста цен.

"С одной стороны, мы с вами разделяем опасения в этой части. Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС. Но у тех сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы не должно возникнуть, потому что они получают качественный продукт от крупных нефтяных перерабатывающих компаний", — сказал министр.

Сотрудник автозаправочной станции
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Что касается мелких станций, эти проблемы возникали. Для этого было принято решение и оно действует с 1 января этого года, это оборотные штрафы. С одной стороны, мы контролируем химический состав, с другой стороны, вопрос, связанный с недоливом. Это также накладывает определенные обязательства на компании — они будут платить оборотный штраф, а это примерно 0,5 миллиона рублей — в 10 раз больше ранее уплаченного. За первое полугодие собрали 30 миллионов рублей", — отметил Мантуров.

Договоренность по стабилизации цен

На встрече у вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливо. Правительство и нефтекомпании договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Цены на топливном рынке до конца года будут держаться на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексируются в рамках годовой инфляции 4-4,6 процента. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на три процента выше соответствующего месяца 2017 года. Договоренность действует до 31 марта.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.

Объем дополнительных услуг АЗС

В понедельник "Роснефть" заявила, что ряд независимых АЗС формируют незаконно завышенные цены на топливо в Приморье, Забайкалье, Иркутской области и других регионах, а также продают контрафакт.

"Аналогичная (деятельности перекупщиков на бирже — ред.) ситуация складывается и на отдельных региональных рынках, где ряд "независимых" сетей формирует незаконно завышенные цены, а также в целях повышения доходности использует свои АЗС для реализации контрафакта. Такая ситуация характерна, прежде всего, для таких регионов как Приморье, Забайкалье, Иркутская область и других", — говорилось в сообщении компании.

Для того чтобы работать на рынке с выгодой, независимые АЗС должны увеличивать объем дополнительных услуг, заявил ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, на сегодняшний в России эта практика почти не применяется.

Электронное табло с ценами на дизельное топливо и бензин на одной из автозаправок в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Во всем мире все независимые сети существуют только при нефтепереработке. Все сети связаны с нефтепереработкой. Кто хочет работать независимо — может работать, но при этом должен поднимать и увеличивать объем дополнительных услуг", — заявил Сечин.

Кризис исключен

По словам Козака, ситуация, когда на АЗС в России не останется бензина, исключена.

"Кризиса нет и быть не может. Ну, нет, он может быть, в случае если на мировых рынках нефть упадет до 12 долларов, вот тогда будет настоящий кризис", — заметил вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что правительство не планирует вводить госрегулирование цен на нефтепродукты.

Сегодня рыночный механизм так или иначе состоялся, это не кризис, это благо для нефтяной отрасли, никаких проблем не существует.

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