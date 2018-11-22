В ГД заявили, что "черные пятницы" часто вводят покупателей в заблуждение

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Нилов (СР) считает, что многие продавцы при проведении "черной пятницы" и других акций вводят покупателей в заблуждение, пользуясь их недостаточной информированностью, в этой связи он направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой заступиться за потребителей, пишет "Парламентская газета".

Депутат считает, что на фоне недостатка у потребителей информации продавцы устраивают рекламные акции и другие мероприятия для повышения спроса ("чёрные пятницы", "последние дни", "ликвидации").

"Ввиду большого количества навязанных порой мошенническим образом т. н. "невозвратных продажах" товаров, услуг в том числе в дни "чёрных пятниц", "последних дней", "ликвидаций", прошу предоставить информацию о мерах, предпринимаемых ведомством в целях недопущения введения в заблуждения потребителя", — цитирует газета замглавы фракции СР.

По информации издания, Нилов также просит главу Роспотребнадзора Анну Попову "поддержать новеллу закона, дающую право потребителям на возврат товара по собственному желанию без объяснения причин возврата и необходимости обмена на другой товар".

Депутат напомнил о ряде законодательных инициатив, предложенных ранее депутатами Госдумы для усиления защиты прав потребителей: ограничить использование ценников, отличающихся по цвету и размеру и обязать продавцов размещать отдельно товары с истекающим сроком годности. Эти предложения не были одобрены правительством.

"Прошу вас предоставить информацию о законотворческих инициативах ведомства и правительства для изменения сложившейся ситуации", – пишет Нилов.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.