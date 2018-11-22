До 50-ти и ниже: рынок ждет новый обвал нефтяных цен

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на нефть достигли восьмимесячных минимумов — котировки Brent снизились до 62 долларов за баррель. Сейчас потери немного отыграли, но эксперты финансового рынка уверены: это лишь пауза, после которой черное золото возобновит падение, и новый провал будет еще более глубоким. Триггером может послужить обрушение фондового рынка США, ожидаемое аналитиками в следующем году.

Саудиты и ОПЕК+

В нисходящий тренд рынок нефти вошел с начала октября — котировки плавно снижались по мере того, как становилось ясно: в первом и втором квартале 2019-го — впервые за последние два года — предполагается рост запасов, что приведет к избытку предложения.

Причина тому — рекордное повышение объемов коммерческих запасов нефти в США, фактическое увеличение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК, а кроме того, — по сути, провалившееся нефтяное эмбарго. Греция, Индия, Италия, Китай (включая Тайвань), Турция, Южная Корея и Япония смогут импортировать углеводороды из Ирана и в условиях новых ограничений со стороны США.

Нынешний обвал нефтяных котировок стал вторым за неделю. На участников рынка повлиял перенос на декабрь обсуждения стратегии ОПЕК+ в 2019 году. Саудовская Аравия, в частности, не исключила возможного сокращения добычи нефти участниками сделки на один миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Ситуацию нагнетают и прогнозы относительно снижения мирового спроса на нефть в следующем году.

Нормальный уровень нефтяных цен, который учитывает риски избытка предложения в первом-втором квартале, — это 65 долларов за баррель; что же касается обвального падения последних дней, оно продиктовано скорее политическими причинами, считает Тимур Нигматуллин, аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО "Открытие Брокер". Одна из таких причин — возможный переворот в Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим производителем нефти в мире.

Саудиты уже уже заявляли о том, что их резервные мощности невелики и будут недостаточны, если вдруг рынок потребует резкого увеличения добычи. В условиях санкций США против Ирана и торговых войн новость о возможной рокировке на троне наследного принца королевства игроки восприняли нервозно.

"Рынок нефти сегодня очень непредсказуем, непредсказуемость трансформируется в нарастающий риск, а чем больше риск, тем дешевле активы и больше требований со стороны инвесторов к их доходности", — отмечает Нигматуллин.

Высокие ставки и дорогой доллар

Некоторые наблюдатели в то же время объясняют падение нефтяных котировок с фундаментальными факторами: увеличением ставки ФРС США и укрепляющимся долларом.

"Нефть толкают вниз рост ставки ФРС и удорожание доллара. Поэтому еще до Нового года котировки могут дойти до 50 долларов за баррель", — уверен Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Аналитик не исключает и дальнейшего снижения нефтяных цен. Спусковым крючком с большой вероятностью может стать обвал американского рынка акций, который в октябре уже пережил серию крупных падений.

Обвал на фондовом рынке США

Причиной ожидаемого обрушения фондового рынка эксперт называет возможное банкротство одной из крупнейших корпораций — американской General Electric или немецкого Deutsche Bank, столкнувшегося с кризисом финансовой стабильности. Еще в июне МВФ назвал Deutsche Bank самым рисковым финансовым институтом в мире. Эксперты считают, что банк вряд ли повторит судьбу Lehman Brothers, но если это произойдет, последствия для мировой финансовой системы будут катастрофическими.

По мнению американских экономистов, именно обвал на фондовом рынке США и станет причиной нового кризиса. Аналитики американского инвестбанка JP Morgan Chase, в частности, считают признаком грядущих неприятностей обилие на рынке индексных, биржевых и других пассивно управляемых инвестфондов. Если во время мирового финансового кризиса 2008 года на пассивные фонды приходилось около 30 процентов активов, то теперь этот показатель достиг 83 процентов, констатируют валютные стратеги банка.

Защита от колебаний

Эксперты считают, что Россия защищена от возможного падения нефтяных цен.

"Бюджетное правило предполагает, что с рынка скупается вся валюта при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель. Поэтому любые колебания на рынке нефти не имеют значения для курса рубля и бюджета России до тех пор, пока нефть дороже 40 долларов", — указывает Нигматуллин. Нынешняя волатильность нефти не сильно отражается на российской экономике, поясняет он.

К тому же Россия сформировала надежную подушку безопасности в виде золотовалютных резервов объемом 460 миллиардов долларов, из которых 80 миллиардов долларов — это монетарное золото.

Структура российских резервов за последнее десятилетие существенно изменилась: доля золота выросла в десять раз, а вот вложения в долговые бумаги казначейства США, наоборот, упали до минимума.

Нечему радоваться

Президент США Дональд Трамп уже оценил снижение нефтяных котировок и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.

"Цены на нефть снижаются. Отлично! Какое большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара", — написал Трамп в Twitter.

"Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опускаться ниже", — добавил он.

Впрочем, комментарии игроков американской нефтяной отрасли явно указывают на то, что радоваться здесь нечему: низкие цены грозят подкосить развитие бизнеса сланцевиков, заставят их снижать капитальные затраты и сокращать вложения в инфраструктуру.

"Падение цен на нефть может сдержать рост производства нефти в следующем году", — констатирует The Wall Street Journal. Как заявил газете глава EOG Resources, крупного независимого американского производителя нефти и природного газа, сокращать планы по добыче компания начнет, если нефть упадет ниже 50 долларов за баррель.