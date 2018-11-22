ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

До 50-ти и ниже: рынок ждет новый обвал нефтяных цен

231934
© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефтиДобыча нефти
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на нефть достигли восьмимесячных минимумов — котировки Brent снизились до 62 долларов за баррель. Сейчас потери немного отыграли, но эксперты финансового рынка уверены: это лишь пауза, после которой черное золото возобновит падение, и новый провал будет еще более глубоким. Триггером может послужить обрушение фондового рынка США, ожидаемое аналитиками в следующем году.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Кремле заявили, что следят за ценами на нефть

Саудиты и ОПЕК+

В нисходящий тренд рынок нефти вошел с начала октября — котировки плавно снижались по мере того, как становилось ясно: в первом и втором квартале 2019-го — впервые за последние два года — предполагается рост запасов, что приведет к избытку предложения.

Причина тому — рекордное повышение объемов коммерческих запасов нефти в США, фактическое увеличение добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК, а кроме того, — по сути, провалившееся нефтяное эмбарго. Греция, Индия, Италия, Китай (включая Тайвань), Турция, Южная Корея и Япония смогут импортировать углеводороды из Ирана и в условиях новых ограничений со стороны США. 

Нынешний обвал нефтяных котировок стал вторым за неделю. На участников рынка повлиял перенос на декабрь обсуждения стратегии ОПЕК+ в 2019 году. Саудовская Аравия, в частности, не исключила возможного сокращения добычи нефти участниками сделки на один миллион баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Ситуацию нагнетают и прогнозы относительно снижения мирового спроса на нефть в следующем году.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМинистр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дает интервью в рамках 173-го заседания ОПЕК. 30 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дает интервью в рамках 173-го заседания ОПЕК. 30 ноября 2017

Нормальный уровень нефтяных цен, который учитывает риски избытка предложения в первом-втором квартале, — это 65 долларов за баррель; что же касается обвального падения последних дней, оно продиктовано скорее политическими причинами, считает Тимур Нигматуллин, аналитик отдела анализа рынков управления инвестиционного консультирования АО "Открытие Брокер". Одна из таких причин — возможный переворот в Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим производителем нефти в мире.

Саудиты уже уже заявляли о том, что их резервные мощности невелики и будут недостаточны, если вдруг рынок потребует резкого увеличения добычи. В условиях санкций США против Ирана и торговых войн новость о возможной рокировке на троне наследного принца королевства игроки восприняли нервозно.

"Рынок нефти сегодня очень непредсказуем, непредсказуемость трансформируется в нарастающий риск, а чем больше риск, тем дешевле активы и больше требований со стороны инвесторов к их доходности", — отмечает Нигматуллин.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ здании ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В здании ОПЕК в Вене

Высокие ставки и дорогой доллар

Некоторые наблюдатели в то же время объясняют падение нефтяных котировок с фундаментальными факторами: увеличением ставки ФРС США и укрепляющимся долларом.

"Нефть толкают вниз рост ставки ФРС и удорожание доллара. Поэтому еще до Нового года котировки могут дойти до 50 долларов за баррель", — уверен Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари".

Аналитик не исключает и дальнейшего снижения нефтяных цен. Спусковым крючком с большой вероятностью может стать обвал американского рынка акций, который в октябре уже пережил серию крупных падений.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСимвол американского доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Символ американского доллара

Обвал на фондовом рынке США

Причиной ожидаемого обрушения фондового рынка эксперт называет возможное банкротство одной из крупнейших корпораций — американской General Electric или немецкого Deutsche Bank, столкнувшегося с кризисом финансовой стабильности. Еще в июне МВФ назвал Deutsche Bank самым рисковым финансовым институтом в мире. Эксперты считают, что банк вряд ли повторит судьбу Lehman Brothers, но если это произойдет, последствия для мировой финансовой системы будут катастрофическими.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 11 октября 2018
© REUTERS / Brendan McDermid
Кошмар на Уолл-cтрит: экономике США предрекли спад из-за обвала рынка

По мнению американских экономистов, именно обвал на фондовом рынке США и станет причиной нового кризиса. Аналитики американского инвестбанка JP Morgan Chase, в частности, считают признаком грядущих неприятностей обилие на рынке индексных, биржевых и других пассивно управляемых инвестфондов. Если во время мирового финансового кризиса 2008 года на пассивные фонды приходилось около 30 процентов активов, то теперь этот показатель достиг 83 процентов, констатируют валютные стратеги банка.

© REUTERS / Brendan McdermidТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018
© REUTERS / Brendan Mcdermid
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018

Защита от колебаний

Эксперты считают, что Россия защищена от возможного падения нефтяных цен.

"Бюджетное правило предполагает, что с рынка скупается вся валюта при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель. Поэтому любые колебания на рынке нефти не имеют значения для курса рубля и бюджета России до тех пор, пока нефть дороже 40 долларов", — указывает Нигматуллин. Нынешняя волатильность нефти не сильно отражается на российской экономике, поясняет он.

К тому же Россия сформировала надежную подушку безопасности в виде золотовалютных резервов объемом 460 миллиардов долларов, из которых 80 миллиардов долларов — это монетарное золото.

Структура российских резервов за последнее десятилетие существенно изменилась: доля золота выросла в десять раз, а вот вложения в долговые бумаги казначейства США, наоборот, упали до минимума.

Нечему радоваться

Президент США Дональд Трамп уже оценил снижение нефтяных котировок и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

"Цены на нефть снижаются. Отлично! Какое большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара", — написал Трамп в Twitter.

"Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опускаться ниже", — добавил он.

Впрочем, комментарии игроков американской нефтяной отрасли явно указывают на то, что радоваться здесь нечему: низкие цены грозят подкосить развитие бизнеса сланцевиков, заставят их снижать капитальные затраты и сокращать вложения в инфраструктуру.

"Падение цен на нефть может сдержать рост производства нефти в следующем году", — констатирует The Wall Street Journal. Как заявил газете глава EOG Resources, крупного независимого американского производителя нефти и природного газа, сокращать планы по добыче компания начнет, если нефть упадет ниже 50 долларов за баррель.

Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Ар Славински
Россия сидит на нефтяной игле по самые помидоры.
Про опасность этой ситуации говорилось неоднократно и не одно десятилетие. Кто у нас там за экономику отвечает ?
08:55
22.11.2018
ОтветитьНе отвечать
natasha.alimova
После введения санкций Россия ушла с мирового рынка ,как полноценный торговый игрок,тормозя развитие страны в экономическом плане,власти также не испытывают качков и стресов от мировых колебаний.Но это затишье медленой смерти .Но и мировое сообщество ввидя в России врага потеряло конкурента производства и сбыта,что ограничело рынок конкуренции,эту ситуацию США активно использует для укрепления доллара,но когда это не понадобится они снимут санкции.Поэтому ,чем быстрее и сильнее укрепляется доллар тем лучше.Вопрос в скорости:что быстрее ?
08:11
22.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена