Нефть марки Brent выросла в цене после обвала

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2-3% в рамках коррекции после обвала на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Во вторник падение нефтяных цен достигало 7% на фоне опасений переизбытка нефти на рынке из-за роста мировой добычи и перспектив ослабления роста спроса на сырье.
"Вчерашняя динамика была необычайно резкой, обычно после таких событий ожидаешь некоторое восстановление", — рассказал агентству Рейтер аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob).
Трейдеры теперь оценивают и данные по буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели по 21 ноября опустилось на 3 единицы, до 885 штук. Число газовых установок осталось на уровне прошлой недели в 194 единицы. Общее число установок уменьшилось на 3 единицы, до 1079 штук.
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