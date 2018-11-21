Россия и Ирак договорились о координации в сфере нефти и газа

БАГДАД, 21 ноя — РИА Новости. Россия и Ирак договорились о координации на высоком уровне в сфере нефти и газа, сообщается в заявлении пресс-службы министра финансов Ирака, поступившем в распоряжение РИА Новости. Кроме того, Минфин Ирака готов помочь российским компаниям при возникновении сложностей при работе в этой стране, отмечается в заявлении.

Согласно документу, в среду министр финансов Фуад Хусейн встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в своем офисе в Багдаде и сопровождающей его делегацией.

"Стороны договорились о координации на высоком уровне между Багдадом и Москвой в сфере нефти и газа и в этой связи заместитель премьер-министра, министр финансов отметил, что правительственная программа предполагает переход (Ирака — ред.) от страны-импортера газа на самообеспечение, а затем экспорт, и поблагодарил российские компании, работающие в Ираке, за их роль и усилия, отметив готовность помочь в преодолении сложностей, если они у них возникнут", — сообщается в заявлении.

Пресс-служба премьера Ирака Аделя Абделя Махди сообщила, что во вторник премьер принял Богданова и сопровождающую его делегацию в Багдаде. Пресс-служба президента Ирака Бархама Салеха также сообщила, что он принял Богданова. МИД Ирака в среду сообщил, что глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в здании ведомства в Багдаде.