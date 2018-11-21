Топливный союз предупредил об угрозе закрытия независимых АЗС в России

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Независимые АЗС в России готовы продавать бензин по любой цене, но с наценкой не менее 3 рублей на литр, иначе они будут работать в убыток и закроются, заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
По словам Баженова, соглашение между правительством и нефтяными компаниями, достигнутое на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, установило убыточность независимых АЗС на пять месяцев, что может привести к их закрытию.
Представитель Союза пояснил, что в документе установлена предельная разница между себестоимостью и ценой топлива — 4%, которая не позволяет независимому сектору нормально работать в рознице. С учетом принятых решений, в среднем по стране маржинальность до 31 марта 2019 года будет составлять 1,7 рубля за литр, отметил он.
"При суточной реализации в 10 тысяч литров операционные затраты АЗС составляют порядка 3 рублей на литр, и это минимальные операционные затраты. Мы не говорим ни о какой маржинальной наценке, связанной с получением прибыли, развитием бизнеса. Это минимальные операционные затраты", — заключил Баженов.
Меры по стабилизации рынка
Объявили, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексируются в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.
Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что независимые АЗС должны увеличивать объем дополнительных услуг, чтобы работать с выгодой. По его словам, это общепринятая мировая практика, которая плохо реализуется в стране.