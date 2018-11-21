В Центробанке рассказали о трех сценариях развития российской экономики

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Центробанк подготовил три сценария развития российской экономики на ближайшие три года.

В базовом сценарии средняя цена нефти снизится до 63 долларов в 2019 году и 55 долларов за баррель в 2020-2021 годах.

Во втором варианте предусмотрена цена нефти выше 75 долларов, а при рисковом сценарии Центробанк заложил снижение цены до 35 долларов.

Базовый сценарий и вариант с неизменными ценами на нефть различаются в части внешних условий для российской экономики, так как с ними на среднесрочном горизонте связана наиболее высокая неопределенность.

В рисковом сценарии заложено ухудшение внешних условий. При этом в начале ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что не считает высокой вероятность наступления условий рискового сценария на 2019-2021 годы.

Все три варианта развития экономики подразумевают поддержание годовой инфляции вблизи четырех процентов. При этом допускаются небольшие колебания.

Реакция Госдумы

В Госдуме приняли к сведению подготовленные экономистами направления единой государственной денежно-кредитной политики.

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что впервые Центробанк говорит о том, что 4% уровень инфляции — это постоянно действующий показатель.

По его словам, это позволит бизнесу более квалифицированно проводить свою политику и планировать долгосрочные инвестиции.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Центробанк добился повышения доверия ко своим действиям. Он подчеркнул, что основная задача Банка России — сохранение низкой инфляции. При этом он высказался против того, чтобы возлагать на Центробанк ответственность за экономический рост.