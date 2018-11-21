ВТО учредила третейскую группу по спору России и США о пошлинах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу в споре, инициированном Россией для обжалования американских пошлин на импорта стали и алюминия, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

В октябре Вашингтон заблокировал запрос Москвы о создании группы, однако после повторного обращения ее созовут автоматически.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.В отношении Евросоюза и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Помимо России пошлины обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Эти споры выходят на стадию рассмотрения третейскими группами практически синхронно, в большинстве из них учреждение групп также состоялось 21 ноября.

В качестве ответных мер с 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин на ряд американских товаров.

Так, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспорта для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки составляют от 25 до 40 процентов.