В Минпромторге прокомментировали арест главы Renault-Nissan

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Арест главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона не повлияет на деятельность этих автопроизводителей в России, включая их инвестиционные планы, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов на "Транспортной неделе".

Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что с 2010 по 2015 год скрыл почти половину суммы своих доходов — около пяти миллиардов иен (порядка 44 миллионов долларов).

"Решения, которые принимает такая большая компания как альянс Renault-Nissan, принимаются по определенной процедуре и никогда не зависят от какого-то одного человека. В принятии этого решения (о проработке возможности заключения СПИКа — ред.) участвовали и отдельно Renault, и отдельно Nissan, и отдельно Mitsubishi, и объединенная компания. Ситуация, которая произошла с руководством компании, не влияет на системные решение, которые приняты альянсом", — сказал Морозов.

"По сути, это (арест Гона — ред.) ничего не меняет. Их (компаний, входящих в альянс — ред.) организация работы, их инвестиционные решения, которые были приняты, — они не меняются. А которые будут приняты — будут приняты опять по процедуре", — добавил замглавы Минпромторга РФ, уточнив, что ведомство было поставлено в известность о сложившейся ситуации.

Ранее стороны сообщали о планах альянса Renault-Nissan и "АвтоВАЗа" подписать с правительством РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК). В частности, глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис говорил о планах выйти на подписание к середине 2019 года. СПИК — это соглашение между инвестором и Российской Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора (освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и РФ или ее субъекта (гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки).