В Кремле заявили, что следят за ценами на нефть

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Страны-экспортеры и страны-потребители наблюдают за волатильностью цены на нефть, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли Россия, что пора объявить о сокращении добычи нефти в связи со снижением цены.

"Вы очень хитрый вопрос задаете, на который вам прямо никто не ответит. Цена на нефть — это волатильная субстанция, и за этой волатильностью все внимательно наблюдают, и страны-экспортеры, и страны-потребители… Мы внимательно наблюдаем", — сказал он.