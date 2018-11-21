В КЧР строят мост через Большой Ставропольский канал

ЧЕРКЕССК, 21 ноя — РИА Новости. Строительство моста через Большой Ставропольский канал на трассе А-165 Лермонтов-Черкесск началось в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе главы республики.

Мост будет представлять собой однопролетное металлическое сооружение длинной 65 метров и грузоподъемностью 100 тонн. Он появится в непосредственной близости с действующим мостом, построенным более полувека назад. Сооружение свяжет Черкесск и популярные курорты Архыз и Домбай с Кавказскими Минеральными Водами.

Одновременно с мостом будут возведены два очистных сооружения для фильтрации сточных вод, которые направляются в канал. На путепроводе и подъездных путях установят около двух километров металлического барьерного ограждения и 40 опор искусственного электроосвещения, что сделает проезд по мосту безопасным в ночное время.

После окончания строительства старый мост демонтируют, а на его месте построят новый, соответствующий всем современным требованиям по габаритам и грузоподъемности. Таким образом, техническая категория этого участка повысится со II до I B, количество полос увеличится с двух до четырёх, что позволит ликвидировать "бутылочное горлышко".

В 2019 году все работы будут завершены.

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