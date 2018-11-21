Алтайский край увеличил экспорт зерна в 6,5 раза

БАРНАУЛ, 21 ноя — РИА Новости. В январе-сентябре 2018 года аграрии Алтайского края экспортировали 92 тысячи тонн зерна — это в 6,5 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, передает пресс-служба правительства Алтайского края.

Министр также привел информацию Россельхознадзора, согласно которой с учетом экспорта в страны Таможенного союза из Алтайского края вывезены 177 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Это в 9 раз больше уровня прошлого года.

Кроме того Чеботаев отметил, что за три квартала 2018 года регион продал за пределы страны 62 тысячи тонн масличных культур, что почти в два раза больше, чем в годом ранее за тот же период.

Урожай 2018 года алтайские аграрии отправили в Казахстан, Белоруссию, Таджикистан, Монголию, Латвию, Литву, Китай, Японию, Польшу, Иран и другие страны, передает пресс-служба.

Как уточнили в региональном Минсельхозе, по последним данным в Алтайском крае собрали более 5,3 миллионов тонн зерна. В ведомстве добавили, что обеспечить высокие темпы уборочной кампании удалось в том числе благодаря субсидиям из краевого и федерального бюджетов на техническое перевооружение аграриев.

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