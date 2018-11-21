ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Залежалый товар. "Турецкий поток" обесценил газопроводы Украины

070917
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на УкраинеГазодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. После того как "Газпром" завершил строительство морской части газопровода "Турецкий поток", украинские чиновники резко активизировали поиски инвестора, способного спасти газотранспортную систему страны от полного краха. Этот инвестор должен быть богатым и нежадным, чтобы выложить сумму, назначенную киевскими властями по своему усмотрению, а еще — уметь творить чудеса, чтобы заставить Россию отказаться от прокладки газопроводов в обход Украины. На кого рассчитывает Киев и что будет с его ГТС — в материале РИА Новости.

Российские рубли и американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Отвязанный рубль. Почему российская валюта растет, когда нефть дешевеет

Режим "паника"

"После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год", — сообщил в понедельник глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

По оценкам НАК "Нафтогаз", в 2017 году объем транзита российского газа через Украину достиг 93,5 миллиарда кубометров, это рекорд за восемь лет.

"Теперь Украине нужно направить усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что это еще больше уменьшит объемы перекачки газа в Европу", — отметил чиновник.

Нервозность Киева понятна: морская часть "Турецкого потока" протяженностью более 900 километров от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы до турецкого населенного пункта Кыйыкей полностью готова.

Первая нитка предназначена для снабжения топливом самой Турции, которая сейчас получает 16 миллиардов кубометров в год через "Голубой поток" и почти столько же — по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.

По завершении строительства приемного терминала в Кыйыкей Стамбул уже летом сможет отказаться от трансбалканского маршрута: весь необходимый газ будет поступать напрямую из России. Хотя официально ввод "Турецкого потока" в эксплуатацию намечен на конец 2019-го.

Строительство трубопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Игорь Самойлов
За вас, за нас, за газ. Москва и Берлин готовы противостоять США

Сколько-сколько?

Вторая нитка газопровода направит голубое топливо в страны Южной Европы, снизив транзит через Украину еще на 15,5 миллиарда кубов в год.

Это откровенно пугает Киев: там сейчас лихорадочно ищут "старшего брата", способного остановить строительство газопроводов в обход Украины.

"Без европейского партнера Украине будет трудно заставить "Газпром" сохранить большие объемы прокачки газа через нашу ГТС", — признал Леонид Униговский, добавив, что "в Европе не очень доверяют, когда газотранспортной системой руководит только украинский оператор".

О западном партнере в Киеве говорят давно, однако конкретные очертания этот проект обрел лишь сейчас. В начале сентября исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Коновец направил премьеру Владимиру Гройсману письмо о необходимости продать 49 процентов акций газотранспортной системы страны за семь миллиардов долларов.

"Нафтогаз" оценивает газотранспортную систему Украины в 14 миллиардов долларов, — указывается в письме. — Если международный партнер заплатит, соответственно, семь миллиардов долларов за 49 процентов акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне".

Эту оценку подтвердил в понедельник глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев на III Украинском нефтегазовом инвестиционном форуме.

Напомним, в апреле международная аудиторская компания Ernst & Young оценила газотранспортную систему Украины в 11,9 миллиарда долларов. А ведь тогда строительство "Северного потока — 2" еще было под вопросом, да и трубопроводы с тех пор дополнительно поржавели и обветшали.

Логотип General Electric
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
General Electric запускает глобальный кризис

Тем не менее "Нафтогаз" счел аудиторскую оценку заниженной и добавил пару миллиардов от себя.

Налетай, не скупись

Дело за малым — найти покупателя.

По мнению Униговского, самыми перспективными партнерами выглядят итальянские и словацкие компании.

"Сейчас Италия получает 23 миллиарда через нашу ГТС, — отметил глава Совета по вопросам газовой промышленности. — Если нашим партнером станет итальянский оператор — компания Snam, которая вместе со словацкой UStream будет настаивать, чтобы через нас прокачивались 23 миллиарда кубометров газа в Италию, — вторая нитка "Турецкого потока" окажется проблемной".

Правда, Униговский забыл упомянуть, что во время визита в Москву итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в конце октября была достигнута договоренность о продлении второй нитки "Турецкого потока" до Апеннинского полуострова.

"Это может быть через Болгарию, это может быть даже через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию", — уточнил Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Конте.

В общем, тратить деньги на покупку украинской ГТС Рим вряд ли пожелает, тем более что рекордный дефицит итальянского бюджета уже вызвал серьезный конфликт правительства Конте с Евросоюзом.

Больше надежд киевским политикам внушают США.

"Украина должна привлечь энергетические компании Соединенных Штатов Америки для совместного управления газотранспортной системой", — заявил в начале октября глава Верховной рады Андрей Парубий.

По его мнению, это сделает позицию Вашингтона в отношении "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" "еще более жесткой". Резон в этом есть. Достаточно вспомнить откровенное высказывание министра энергетики Рика Перри, что "США ведут борьбу против "Турецкого потока" и "Северного потока — 2".

Но одно дело — "вести борьбу", другое — выложить миллиарды долларов за участие в сомнительном проекте. Подобные расходы окупятся только при большом объеме транзита российского газа.

Получается замкнутый круг: Киеву нужен инвестор, способный гарантировать транзит российского газа, а потенциальному инвестору необходима гарантия транзита.

"Учитывая все риски, "Северный поток", "Турецкий поток", мы не видели пока реального желания зарубежных компаний купить долю в украинской ГТС", — признал глава "Нафтогаза" Коболев в понедельник.

Призрак надежды
Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток
© Фото : "Турецкий поток"
Трубный запах. В Европе выстроилась очередь к "Турецкому потоку"

Шансы на появление рыцаря в сияющих доспехах, который заплатит за половину украинской ГТС семь миллиардов долларов, а потом убедит Россию сохранить газовый транзит в полном объеме, близки к нулю. И продолжают таять по мере того, как продвигается строительство "Турецкого потока" и "Северного потока — 2", а украинская газотранспортная система ветшает.

По оценкам экспертов, магистральные мощности Украина не сохранит ни при каком раскладе. Максимум, на что может рассчитывать Киев, — частично спасти ГТС, переориентировав на внутреннее потребление и закрыв часть транзитных направлений.

Источник дополнительного дохода — использование хранилища газа зарубежными компаниями. Украина уже сейчас достаточно активно занимается этим бизнесом, привлекая европейских клиентов демпинговыми расценками.

Наконец, есть шанс, что после весенних президентских выборов к власти в Киеве придут более адекватные люди, готовые договариваться с Москвой — в том числе о сохранении объемов транзита, необходимых для поддержания работоспособности ГТС. Это позволит избежать коллапса газотранспортной системы, а следовательно, и всей украинской экономики.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена