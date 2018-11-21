Залежалый товар. "Турецкий поток" обесценил газопроводы Украины

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. После того как "Газпром" завершил строительство морской части газопровода "Турецкий поток", украинские чиновники резко активизировали поиски инвестора, способного спасти газотранспортную систему страны от полного краха. Этот инвестор должен быть богатым и нежадным, чтобы выложить сумму, назначенную киевскими властями по своему усмотрению, а еще — уметь творить чудеса, чтобы заставить Россию отказаться от прокладки газопроводов в обход Украины. На кого рассчитывает Киев и что будет с его ГТС — в материале РИА Новости.

Режим "паника"

"После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год", — сообщил в понедельник глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

По оценкам НАК "Нафтогаз", в 2017 году объем транзита российского газа через Украину достиг 93,5 миллиарда кубометров, это рекорд за восемь лет.

"Теперь Украине нужно направить усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что это еще больше уменьшит объемы перекачки газа в Европу", — отметил чиновник.

Нервозность Киева понятна: морская часть "Турецкого потока" протяженностью более 900 километров от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы до турецкого населенного пункта Кыйыкей полностью готова.

Первая нитка предназначена для снабжения топливом самой Турции, которая сейчас получает 16 миллиардов кубометров в год через "Голубой поток" и почти столько же — по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.

По завершении строительства приемного терминала в Кыйыкей Стамбул уже летом сможет отказаться от трансбалканского маршрута: весь необходимый газ будет поступать напрямую из России. Хотя официально ввод "Турецкого потока" в эксплуатацию намечен на конец 2019-го.

Сколько-сколько?

Вторая нитка газопровода направит голубое топливо в страны Южной Европы, снизив транзит через Украину еще на 15,5 миллиарда кубов в год.

Это откровенно пугает Киев: там сейчас лихорадочно ищут "старшего брата", способного остановить строительство газопроводов в обход Украины.

"Без европейского партнера Украине будет трудно заставить "Газпром" сохранить большие объемы прокачки газа через нашу ГТС", — признал Леонид Униговский, добавив, что "в Европе не очень доверяют, когда газотранспортной системой руководит только украинский оператор".

О западном партнере в Киеве говорят давно, однако конкретные очертания этот проект обрел лишь сейчас. В начале сентября исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Коновец направил премьеру Владимиру Гройсману письмо о необходимости продать 49 процентов акций газотранспортной системы страны за семь миллиардов долларов.

"Нафтогаз" оценивает газотранспортную систему Украины в 14 миллиардов долларов, — указывается в письме. — Если международный партнер заплатит, соответственно, семь миллиардов долларов за 49 процентов акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне".

Эту оценку подтвердил в понедельник глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев на III Украинском нефтегазовом инвестиционном форуме.

Напомним, в апреле международная аудиторская компания Ernst & Young оценила газотранспортную систему Украины в 11,9 миллиарда долларов. А ведь тогда строительство "Северного потока — 2" еще было под вопросом, да и трубопроводы с тех пор дополнительно поржавели и обветшали.

Тем не менее "Нафтогаз" счел аудиторскую оценку заниженной и добавил пару миллиардов от себя.

Налетай, не скупись

Дело за малым — найти покупателя.

По мнению Униговского, самыми перспективными партнерами выглядят итальянские и словацкие компании.

"Сейчас Италия получает 23 миллиарда через нашу ГТС, — отметил глава Совета по вопросам газовой промышленности. — Если нашим партнером станет итальянский оператор — компания Snam, которая вместе со словацкой UStream будет настаивать, чтобы через нас прокачивались 23 миллиарда кубометров газа в Италию, — вторая нитка "Турецкого потока" окажется проблемной".

Правда, Униговский забыл упомянуть, что во время визита в Москву итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в конце октября была достигнута договоренность о продлении второй нитки "Турецкого потока" до Апеннинского полуострова.

"Это может быть через Болгарию, это может быть даже через Сербию, Венгрию, это может быть через Грецию", — уточнил Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Конте.

В общем, тратить деньги на покупку украинской ГТС Рим вряд ли пожелает, тем более что рекордный дефицит итальянского бюджета уже вызвал серьезный конфликт правительства Конте с Евросоюзом.

Больше надежд киевским политикам внушают США.

"Украина должна привлечь энергетические компании Соединенных Штатов Америки для совместного управления газотранспортной системой", — заявил в начале октября глава Верховной рады Андрей Парубий.

По его мнению, это сделает позицию Вашингтона в отношении "Турецкого потока" и "Северного потока — 2" "еще более жесткой". Резон в этом есть. Достаточно вспомнить откровенное высказывание министра энергетики Рика Перри, что "США ведут борьбу против "Турецкого потока" и "Северного потока — 2".

Но одно дело — "вести борьбу", другое — выложить миллиарды долларов за участие в сомнительном проекте. Подобные расходы окупятся только при большом объеме транзита российского газа.

Получается замкнутый круг: Киеву нужен инвестор, способный гарантировать транзит российского газа, а потенциальному инвестору необходима гарантия транзита.

"Учитывая все риски, "Северный поток", "Турецкий поток", мы не видели пока реального желания зарубежных компаний купить долю в украинской ГТС", — признал глава "Нафтогаза" Коболев в понедельник.

Шансы на появление рыцаря в сияющих доспехах, который заплатит за половину украинской ГТС семь миллиардов долларов, а потом убедит Россию сохранить газовый транзит в полном объеме, близки к нулю. И продолжают таять по мере того, как продвигается строительство "Турецкого потока" и "Северного потока — 2", а украинская газотранспортная система ветшает.

По оценкам экспертов, магистральные мощности Украина не сохранит ни при каком раскладе. Максимум, на что может рассчитывать Киев, — частично спасти ГТС, переориентировав на внутреннее потребление и закрыв часть транзитных направлений.

Источник дополнительного дохода — использование хранилища газа зарубежными компаниями. Украина уже сейчас достаточно активно занимается этим бизнесом, привлекая европейских клиентов демпинговыми расценками.

Наконец, есть шанс, что после весенних президентских выборов к власти в Киеве придут более адекватные люди, готовые договариваться с Москвой — в том числе о сохранении объемов транзита, необходимых для поддержания работоспособности ГТС. Это позволит избежать коллапса газотранспортной системы, а следовательно, и всей украинской экономики.