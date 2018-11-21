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Экономика

"Гнилое яблоко": Apple спровоцировала обвал на американских биржах

(обновлено: 08:01 21.11.2018)
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© AP Photo / Richard DrewФинансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы.Финансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы.
© AP Photo / Richard Drew

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Американские биржевые индексы идут вниз из-за обвала акций крупнейших технологических компаний, чья капитализация падает вместе со спросом на высокотехнологичную продукцию. Во главе обвала — Apple, и это вынуждает поставщиков компонентов для "яблочных" устройств снижать объемы производства. Когда техногиганты столкнут мировую экономику в пучину нового глобального кризиса — в материале РИА Новости.

Проснись, Нео

Женщина на одной из улиц Бостона во время метели. Архивное фото
© AP Photo / Michael Dwyer
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Всеобъемлющий экономический кризис, вызванный производителями смартфонов и компьютерной техники, — звучит фантастически. Но сухая статистика свидетельствует о реальности такого сценария.

По данным IHS Markit, еще в 2016 году число активных смартфонов во всем мире достигло четырех миллиардов единиц. Эксперты этой исследовательской компании утверждают, что к 2020-му данный показатель вырастет до шести миллиардов, то есть на каждых четырех жителей планеты будет приходиться по три смартфона.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что сами устройства, как и технологии, связанные с ними, обеспечивают рекордную капитализацию производителям.

В начале августа Apple стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила триллион долларов. Спустя месяц подтянулся и крупнейший мировой интернет-ретейлер и поставщик услуг в сфере облачных вычислений Amazon Джеффа Безоса.

Ажиотаж инвесторов обернулся рыночным пузырем, который сейчас сдувается. Сильнее всего упали ценные бумаги так называемого конгломерата FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).

На момент подготовки материала акции Facebook потеряли 39,5% от максимальной стоимости за 52 недели, Apple — 20,5%, Amazon — 25,4%, Netflix — 35,6%, Alphabet (принадлежит Google) — 20,3%. Общий итог: минус триллион долларов капитализации.

Обвал вызвала череда неожиданных новостей. На днях руководитель и владелец Amazon Джефф Безос заявил, что "рано или поздно" его компания обанкротится.

Не обрадовало инвесторов и сообщение The Wall Street Journal о том, что в Apple решили сократить производство новых айфонов. Первоначальные планы выпустить на рынок до февраля 2019 года 70 миллионов iPhone XR урезали на треть.

© AFP 2018 / Noah Berger Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года

Всему виной неожиданно низкий спрос в России, Бразилии, Индии и Турции. А исключительно низкие продажи в Китае просто вызвали шок.

Аналитики отмечают, что это может быть следствием торговой войны, развязанной Трампом: в китайских соцсетях в последние месяцы активно призывают к бойкоту американской продукции, прежде всего iPhone. И, похоже, это действует.

В результате инвестбанк Goldman Sachs в понедельник снизил прогноз общих продаж новых iPhone на пять процентов, а прогноз по котировкам акций Apple — на три процента. Аналитики инвестбанка пересмотрели и оценку справедливой стоимости акций компании с 222 до 209 долларов. Однако просчитались: к закрытию торгов в понедельник бумаги Apple стоили уже 185,86 доллара за акцию.

Дело в том, что в Купертино решили впредь не публиковать в квартальных отчетах информацию об объемах продаж (хотя это противоречит правилам работы публичных компаний). И акции подешевели почти на четыре процента всего за одну торговую сессию.

Это моментально сказалось на сборщиках "яблочных" девайсов. Так, крупнейший из них — китайский Foxconn — сократил сверхурочные часы, которые обычно вводились после каждой презентации Apple. Уволились тысячи рабочих — для них сверхурочные были основным источником дохода.

Сопутствующий ущерб

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Серьезные убытки понесли не только технологические компании с самой высокой капитализацией. Резко подешевели относительно годовых максимумов и акции производителей компонентов электронных устройств.

Так, бумаги одного из лидеров на рынке видеокарт NVIDIA потеряли 46,8%. Это сопоставимо с тем, насколько подешевела энергетическая компания PG&E, чьи производственные мощности оказались в эпицентре беспрецедентных лесных пожаров в Калифорнии.

В числе аутсайдеров и прямой конкурент NVIDIA — AMD: минус 27,45%. Схожие показатели у Qualcomm, лишившейся 25,87% капитализации.

Одна их причин, по которой NVIDIA пострадала больше конкурентов, — ставка компании на производство аппаратных мощностей под добычу криптовалют.

По мнению аналитика Susquehanna Кристофера Ролланда, квартальный доход NVIDIA от криптобизнеса упал примерно на 100 миллионов. Эксперт ожидает, что в третьем квартале текущего года доход компании в этом сегменте будет близок к нулю. Значит, фактическая прибыль и вовсе окажется отрицательной.

Очередь за убытками

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© РИА Новости / Nord Stream 2
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Кто рискует попасть в этот список следующим, догадаться несложно. Если брать тот же показатель снижения стоимости акций от максимума на протяжении последних 52 недель, "успехи" мирового лидера в производстве процессоров Intel также выглядят весьма удручающе.

Уже сейчас Intel потерял 16,54% капитализации. Причем это данные на момент, когда рынок не успел в полной мере отреагировать на опубликованную в СМИ инсайдерскую информацию.

В середине ноября авторитетный портал DigiTimes сообщил со ссылкой на источники в отрасли, что в четвертом квартале Intel планирует сократить производство процессоров для розничного рынка на четверть, с восьми до шести миллионов единиц.

© Фото : IntelУпаковка для процессора Core девятого поколения компании Intel
© Фото : Intel
Упаковка для процессора Core девятого поколения компании Intel
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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rik
ДВЕ основные причины обвала : 1.Завышенные ожидания инвесторов от
компаний - "доткомов" ( Ну что полезного от скандального Фэйсбука ? )
2. Конкуренция китайцев с Эпплом. Кому они нужны по ТАКИМ ценам ?
09:11
21.11.2018
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