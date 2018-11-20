ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 20 ноя – РИА Новости. Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.
"Хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми, а потом доложить вам обо всех нюансах, которые будут обнаружены", — сказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.
Он попросил поддержки президента. Глава государства предложение одобрил.
При этом Мишустин обратил внимание на то, что новый режим не увеличит фискальную нагрузки, а станет одной из возможностей для налогоплательщиков, которые попадают под определение самозанятых.
Налоговый режим
На режим нового налога смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества.
Эксперимент пройдет в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.