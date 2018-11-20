ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 20 ноя – РИА Новости. Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.

"Хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми, а потом доложить вам обо всех нюансах, которые будут обнаружены", — сказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.

Он попросил поддержки президента. Глава государства предложение одобрил.

При этом Мишустин обратил внимание на то, что новый режим не увеличит фискальную нагрузки, а станет одной из возможностей для налогоплательщиков, которые попадают под определение самозанятых.

Налоговый режим

Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в нескольких регионах, то он вправе выбрать, какой из них указать. Однако место ведения деятельности нельзя менять не чаще одного раза в год.

На режим нового налога смогут перейти граждане, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества.

Эксперимент пройдет в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.