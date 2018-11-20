ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США ввели санкции против двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию, сообщило американское министерство финансов.

Под ограничения попали ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО "КГК" (английское название Global Vision Group).

Кроме того, в список внесли иранскую компанию Tadbir Kish и шесть физических лиц. Среди них замдиректора "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев.

В качестве организатора поставок иранской нефти в Сирию называют сирийского гражданина Мохаммеда Амер аш-Швики и его компанию Global Vision Group, расположенную в России.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что благодаря "ирано-российской сети" сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции, а также на группировок ХАМАС и "Хезболлах".

По его данным, нефть скрытно доставляют в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.

"Ирано-российская сеть"

Чиновник добавил, что Центробанк Ирана напрямую вовлечен в перевод крупной суммы в Россию для поддержки поставок нефти в Сирию.

Для этого Иран использует компании, которые вовлечены в торговлю товарами для гуманитарных нужд, в том числе медицины. Ранее Вашингтон сделал исключение для гуманитарных поставок.

Представитель администрации добавил, что у США "нулевое терпение" по отношению к использованию "полугуманитарных организаций для проведения незаконных транзакций".

"ЦБ Ирана и другие институты иранского режима и официальные лица продолжают эксплуатировать природные ресурсы для спонсорства терроризма, насилия и кровопролития практически каждый день в Сирии", — заявил он.

Список возможных участников поставок

Кроме того, Минфин США опубликовал список из 16 судов, в том числе четырех российских, которые, по его мнению, причастны к поставкам иранской нефти в Сирию в 2016-2018 годах.

В частности, в него вошли суда "Альметьевск", "Трувор" (ранее называлось "Мухалатка"), "Волга" (ранее "Маршал Жуков") и "Язь". По данным сервиса MarineTraffic, это российские суда.

В ведомстве отметили, что это не исчерпывающий список кораблей, к которым могут иметь отношение находящиеся под санкциями люди.

Отдельно оговаривается, что наличие судна в этом списке не означает, что оно однозначно определено как собственность кого-то из санкционного списка.

Санкции за поставку нефти

В мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Часть ограничений против Ирана вступили в силу 7 августа. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября.

При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.