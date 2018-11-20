Цена на нефть марки Brent рухнула более чем на пять процентов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:16 мск январские фьючерсы на черное золото Brent оцениваются в 63,39 доллара за баррель, марки WTI — в 53,66 доллара.

За вечер стоимость нефти Brent и WTI рухнула более чем на пять процентов. Инвесторы опасаются переизбытка сырья на рынке.

Динамика цен

Цены на нефть остаются под давлением, вызванным послаблениями со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранской нефти.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

В то же время СМИ пишут, что Ирак надеется в скором времени договориться с международными компаниями о содействии в увеличении добычи нефти, а также о расширении экспортных мощностей.