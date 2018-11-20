В "Газпроме" рассказали, как Украина не заметила "Турецкий поток"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина была так занята борьбой с "Северным потоком-2", что не заметила, как РФ построила газопровод через Черное море, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Во вторник глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский сообщил в интервью "24 каналу", что после запуска "Турецкого потока" прокачка российского газа через Украину уменьшится примерно на 12-13 миллиардов кубометров газа в год, а в случае строительства второй нитки — еще сильнее. В связи с этим эксперт призвал приложить усилия против строительства хотя бы второй нитки, в качестве одной из мер предложив привлекать иностранцев, в первую очередь итальянцев, к управлению украинской ГТС.

"Украина была так занята борьбой с "Северным потоком-2", что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод "Турецкий поток" мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. И в Киеве это заметили. Тут же зазвучали голоса с призывом бороться против "Турецкого потока-2"", — сказал Куприянов.

В понедельник "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.