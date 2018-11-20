В РЖД рассказали об обивке полок новых плацкартных вагонов

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Обивка полок новых плацкартных вагонов будет антивандальная и пожарозащищенная: можно быстро очистить поверхность, она не впитывает то, что на неё пролито, и не горит, сообщил журналистам гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Пётр Иванов.
"Она (обивка полок нового плацкарта — ред.) будет антивандальная, пожарозащищенная. Мы специально выбирали именно этот тип обивки, потому что его можно быстро очистить. Она не впитывает то, что на неё пролито, и не горит. Это основные параметры, которые мы выбирали. Плюс цвет", — сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России".
Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — цвета светлого дерева.
Представитель РЖД сообщал ранее РИА Новости, что реновация вагонов планируется с 2019 года, и они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартам.