Группа "Аэрофлот" за 10 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 10,3%

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" за январь-октябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47 миллионов человек, сообщила компания.

В октябре группа увеличила перевозки на 11,4%, до 4,8 миллиона человек.

"За десять месяцев 2018 года группа "Аэрофлот" перевезла 47 миллионов пассажиров, что на 10,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы с начала года увеличился на 9,1%, процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,2 процентного пункта и составил 83,7%.

Группа в октябре ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: три Boeing 737-800 и один Boeing 777-300. За этот же период из парка был выведен один Airbus A320. По состоянию на 31 октября 2018 года парк группы насчитывал 364 воздушных судна.