МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Автовладельцы и перевозчики, воспользовавшиеся Крымским мостом вместо паромной переправы, сэкономили уже миллиарды рублей, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на специализированном форуме в Гостином Дворе.

"Более трех миллионов машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, а это значит, более шести миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы", — сказал Дитрих.

За один рейс на пароме (от порта Крым до порта Кавказ или в обратном направлении) нужно было заплатить в среднем от двух до девяти тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля, тогда как движение по Крымскому мосту — бесплатное, пояснил министр.

Водители ощутили экономию средств и времени, отметил министр. По его словам, движение по мосту не прекращается даже в шторм — "умная" система из десяти автоматических комплексов оперативно реагирует на фактические метеоусловия и сообщает водителям порядок действий. На мосту круглосуточно работает служба эксплуатации, укомплектованная необходимыми материалами и техникой.

Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало автомобильного движения планировали на декабрь 2018 года, но завершили работы с опережением графика. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, движение запустили уже на следующий день.

Начало движения по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.