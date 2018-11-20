МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Автовладельцы и перевозчики, воспользовавшиеся Крымским мостом вместо паромной переправы, сэкономили уже миллиарды рублей, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на специализированном форуме в Гостином Дворе.
За один рейс на пароме (от порта Крым до порта Кавказ или в обратном направлении) нужно было заплатить в среднем от двух до девяти тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля, тогда как движение по Крымскому мосту — бесплатное, пояснил министр.
Водители ощутили экономию средств и времени, отметил министр. По его словам, движение по мосту не прекращается даже в шторм — "умная" система из десяти автоматических комплексов оперативно реагирует на фактические метеоусловия и сообщает водителям порядок действий. На мосту круглосуточно работает служба эксплуатации, укомплектованная необходимыми материалами и техникой.
Крымский мост
Начало движения по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.