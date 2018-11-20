В Крыму заявили, что западные спецслужбы мешают инвестициям в республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Спецслужбы западных стран препятствуют приходу иностранных инвесторов в Крым, одним из таких случаев стал инцидент со стороны Чехии, заявил первый заместитель министра экономического развития республики Андрей Кулик.

"Есть ограничения, связанные с действием спецслужб тех или иных стран, которые препятствуют или как минимум ограничивают деятельность и возможность свободного передвижения участников бизнес-процесса. Не называя фамилий, могу сказать, что спецслужбы Чехии к одному из наших коллег обращались с вопросами, что он делает в Крыму, какие у него здесь бизнес-интересы. Это то, что я знаю фактически. Когда обращаются спецслужбы, это можно расценивать как давление или как их интерес, но в любом случае осадок остается", — сказал Кулик журналистам.

По его словам, при этом за последние пять лет иностранные инвесторы приспособились к санкционным ограничениям, которые введены в отношении Крыма.

"Все понимают, как и что нужно делать, чтобы минимизировать влияние этих санкций", — подчеркнул замминистра.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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