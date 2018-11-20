Названы сроки создания российского сверхзвукового лайнера

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало рассказал, когда стоит ожидать появления отечественного пассажирского сверхзвукового лайнера.

Он отметил, что вместе с КБ Туполева институт ведет работу по отбору компоновок, что позволит представить проект на профильных выставках в течение нескольких лет.

"Работа идет, мы надеемся, что в ближайшее время, года через два-три, получим полноценный летный демонстратор этого объекта", — заявил Сыпало в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, в основе создания самолета будут технологии, которые уже были реализованы при разработке Ту-144, а также в проектах российских сверхзвуковых дальних стратегических бомбардировщиков.

Президент Владимир Путин в январе предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160.