Эксперт рассказал о преимуществах "Газпрома" от запуска "Турецкого потока"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запуск "Турецкого потока" сократит зависимость "Газпрома" от транзита газа через Украину в Европу и снизит расходы на транспортировку газа в ЕС, говорится в обзоре аналитического агентства "Атон".
В понедельник "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока".
"Строительство подводного участка — самая дорогая и сложная часть проекта, и его завершение, следовательно, является важной вехой в развитии "Турецкого потока", а также в общей программе капзатрат "Газпрома"", — отмечается в отчете.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.