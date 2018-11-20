Эксперт рассказал о преимуществах "Газпрома" от запуска "Турецкого потока"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запуск "Турецкого потока" сократит зависимость "Газпрома" от транзита газа через Украину в Европу и снизит расходы на транспортировку газа в ЕС, говорится в обзоре аналитического агентства "Атон".

"Запуск проекта в 2019 позволит "Газпрому", во-первых, сократить зависимость от украинского транзита, который традиционно ассоциируется с высоким политическим риском, а во-вторых, снизить расходы на транспортировку газа в Турцию и Южную Европу, используя более современный и новый трубопровод", — говорится в обзоре.

В понедельник "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока".

"Строительство подводного участка — самая дорогая и сложная часть проекта, и его завершение, следовательно, является важной вехой в развитии "Турецкого потока", а также в общей программе капзатрат "Газпрома"", — отмечается в отчете.

"Пока эта новость не окажет сильного влияния на динамику рынка, и мы не ожидаем какой-либо реакции в акциях "Газпрома"", — говорится в отчете.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.