В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Цены билетов в новых плацкартных вагонах не будут выше, чем в обычных плацкартах, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Пётр Иванов.
"Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС. Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов", — сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ устанавливает тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах.