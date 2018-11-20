В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Цены билетов в новых плацкартных вагонах не будут выше, чем в обычных плацкартах, заявил журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Пётр Иванов.

Международная выставка "Транспорт России", где на стенде холдинга РЖД показан макет нового плацкартного вагона, открылась во вторник в Гостином дворе в Москве. Она в этом году продлится с 20 по 22 ноября. Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что холдинг представит на выставке макет модернизированного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров. РИА Новости в понедельник публиковали фотографии с интерьером нового плацкартного вагона.

"Цена билета, однозначно, не изменится. Цены в плацкартных вагонах регулируются ФАС. Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, они же остаются на новых концептах плацкартных вагонов", — сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ устанавливает тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах.