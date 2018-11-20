В РЖД рассказали, когда новые плацкарты могут повезти первых пассажиров

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Новые плацкартные вагоны могут повезти первых пассажиров в конце декабря 2018 года — январе 2019 года, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

Международная выставка "Транспорт России", где на стенде холдинга РЖД показан макет нового плацкартного вагона, открылась во вторник в Гостином дворе в Москве. Она в этом году пройдет с 20 по 22 ноября. Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что холдинг представит на выставке макет модернизированного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров. РИА Новости в понедельник публиковало фотографии с интерьером нового плацкартного вагона.

"В ближайшее время мы планируем создать уже полномасштабный образец и, как уверяют нас представители "Вагонреммаша", разработчика данной концепции, уже в декабре первый вагон поступит в "Федеральную пассажирскую компанию". Нам предстоит определить, на каких маршрутах мы будем использовать этот вагон. (Первый новый плацкарт повезет пассажиров — ред.) в конце декабря 2018 — январе 2019 года", — сообщил Иванов во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России".

Он добавил, что ФПК планирует собрать отзывы пассажиров, и определиться, насколько данный концепт приемлем и удобен для пассажиров.

"Соберем мнения, обратную связь и примем решение о тиражировании данного образца уже на всю сеть", — добавил глава ФПК.

Во вторник посетители транспортной выставки и журналисты могли посмотреть в натуральную величину макет нового плацкарта РЖД. Там можно посидеть на полке и закрыться плотной шторой от других пассажиров.