Первые "пассажиры" провели тест-драйв нового плацкарта РЖД

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Первые посетители транспортной выставки и журналисты проводят "тест-драйв" интерьера нового плацкарта РЖД: можно посидеть на полке и закрыться плотной шторой от других пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.

Международная выставка "Транспорт России", где на стенде холдинга РЖД показан макет нового плацкартного вагона, открывается во вторник в Гостином дворе. Она в этом году пройдет с 20 по 22 ноября. Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщали, что холдинг представит на выставке макет модернизированного варианта плацкартного вагона, отвечающего современным запросам пассажиров. РИА Новости в понедельник публиковало фотографии с интерьером нового плацкартного вагона.

Корреспондент РИА Новости одним из первых посетил утром во вторник стенд РЖД и посмотрел новый плацкарт. Сами полки в новом дизайне, действительно, выглядят как диваны с подголовниками. Места оборудованы плотными шторами, которые можно закрыть и полностью отгородить себя от других пассажиров.

Интерьер концепта выполнен в светлых тонах, полки — в серых с красными подголовниками. Столики и перегородки — цвета светлого дерева.

Представитель РЖД сообщал ранее РИА Новости, что реновация вагонов планируется с 2019 года, и они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартам.